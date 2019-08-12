Игумен припомнил случаи, когда люди страдали после расправы над священниками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Игумен Фотий, который с грубостью крестил малыша в Ленинградской области, пригрозил матери ребенка «скорбью». В беседе с женщиной он уточнил, что расправы над священниками плохо сказываются на судьбах людей.

«Думаю, сбудется то, что вы поимеете немало скорби», — приводит слова игумена «Фонтанка». Женщина затем поинтересовалась, будет ли священник причастен к этому. «Да, но это не угроза. Случаи расправ со священниками плохо потом отражались на людях», — сказал священнослужитель.

Ранее появились кадры, на которых Игумен Фотий с силой окунает кричащего маленького ребенка в купель. Мать мальчика попыталась вмешаться в процесс, но священник не дал ей возможности остановить действо. Женщина обратилась с жалобами в управление Гатчинской епархии и полицию. В связи с инцидентом священника отстранили от священнослужения и лишили права носить рясу и крест, передает телеканал 360.

По словам игумена, мать мальчика мешала процессу. Его позицию разделила православная активистка из уральской столицы Оксана Иванова. Она считает, что скандал начинает новую антиклерикальную кампанию.