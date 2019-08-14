Пермячка, которой отказали в регистрации на выборы, пожаловалась в Центризбирком

Пермячке отказали в участии в выборах в качестве кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Пермского края пожаловалась в Центризбирком России после того, как ей отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы. Зинаида Степанова выдвигала свою кандидатуру на выборы в думу Верещагинского городского округа.

Женщина сдала документы и подписной лист, но территориальная избирательная комиссия (ТИК) Верещагино признала подписи недействительными из-за допущенных ошибок. После этого она обратилась в краевой избирком. По мнению жительницы Прикамья, представитель ТИК должен был проверить подписные листы и, в случае обнаружения ошибок, передать их для внесения дополнений. Но в краевом избиркоме пояснили, что законом это не предусмотрено.

Решение региональной комиссии поддержал и центризбирком РФ, рассмотревший жалобу Степановой. «Центризбирком, рассмотрев указанные материалы дела, оставил отказ Степановой в регистрации в силе, тем самым согласившись с позицией Избирательной комиссии Пермского края, которая ранее рассматривала данную жалобу», — говорится в решении госоргана.