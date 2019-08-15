На состояние кровли дома, где на чердаке был обнаружен труп, жильцы дома давно жаловались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющую компанию из Нового Уренгоя обвинили в бездействии. Вместо проверки протекающей кровли, где около недели назад был найден труп мужчины, организация присылала отписки о якобы выполненной работе. Видеозапись с разбором инцидента опубликовал депутат окружного Заксобрания Иван Вершинин в своем паблике «Работа на Север» во «ВКонтакте».

На видеозаписи Веришин уточнил, что по информации из СМИ, тело погибшего провело значительное время на чердаке. «Каким образом администрация и управляющая компания проверяли протекающую крышу в мае месяце и умудрились не обнаружить тело погибшего человека? Видимо они так проверяли — не проверяли. Альтернативной версии у меня, к сожалению, нет», — заявил Вершинин.

Ранее ямальские и федеральные СМИ сообщали, что на чердаке дома по улице Таежная, 164 был найден мумифицированный труп мужчины. «Сложилось так, что жители именно этого дома, где обнаружено тело, обращались ко мне ранее с жалобами на бездействие УК», — говорит на видео Вершинин. В своем письме к парламентарию жители жаловались на ежегодно протекающую кровлю и другие проблемы дома.

На запрос депутата в мэрию пришел ответ, что 30 мая представители горадминистрации и УК провели проверку и не выявили факт протечки кровли. Однако специалисты Жилнадзора после своей инспекции нашли нарушения в доме и выдали предписание УК устранить их.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя не удалось. Был направлен официальный запрос. В управляющей компании «URA.RU» сообщили, что не готовы сразу ответить на вопросы журналиста, и попросили время на подготовку ответа.

Видео: «Работа на Север | Иван Вершинин», VK