Свердловские власти ищут вариант награждения пилотов, посадивших самолет в поле

У Свердловской области много вариантов наград Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Свердловские власти обдумывают возможность награждения пилотов «Уральских авиалиний», этим утром посадивших самолет в подмосковном поле. О необходимости отметить героизм экипажа утром 15 августа на своей странице в Instagram высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам», — отметил глава региона. После заседания областного правительства глава аппарата губернатора Валерий Чайников подтвердил намерения свердловских властей. «Желание наградить героев есть — мы сейчас как раз обдумываем варианты. Федеральные награды — прерогатива федеральной власти, но и у Свердловской области есть возможности, чтобы отметить поступок экипажа», — уточнил чиновник.

Самолет «Уральских авиалиний», 15 августа утром вылетевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в поле в Московской области. По предварительным данным, у лайнера загорелся правый двигатель после попадания в него птиц. На борту находились 226 пассажиров, включая детей, и семь членов экипажа.