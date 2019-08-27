«Кадровую яму» назвали попыткой оправдать бедность россиян

Бедность россиян вызвана не попаданием в «кадровую яму», а решениями властей, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данные о 34 млн россиян, попавших в так называемую «кадровую яму», имеют мало общего с реальностью, а являются лишь попыткой прикрыть провалы экономического блока правительства. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал доктор экономических наук Никита Кричевский.

«Это довольно странная статистика, которую я считаю лукавой. Власти страны и близкие к ней экономисты пытаются таким образом прикрыть свои провалы, которые уже давно всем очевидны. Их следствием является растущая бедность россиян. Раньше в риторике близких к власти экономистов использовался другой похожий термин — „ловушка среднего дохода“. Однако он, как и „квалификационная яма“, в которую якобы попали десятки миллионов россиян, ничего не объясняет. И, конечно, это все придумывается, чтобы убедить граждан в том, что власть не виновата в ухудшении их уровня жизни. Ведь явно же в эту „квалификационную яму“ не попали чиновники и олигархи…» — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции. Они попадают в так называемую «кадровую» или «квалификационную яму». Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома». По мнению экспертов, «квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.