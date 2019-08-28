На Урале осудили наркомана, отрезавшего язык своей жене

От раны женщина скончалась на месте
В Новоуральске суд вынес приговор по делу местного жителя Сергея Бутусова, который отрезал язык своей жене. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
«17 мая 2019 года Бутусов, находясь под воздействием наркотических средств, схватил лежащую на диване сожительницу, 1973 г. р. Удерживая ее руки и голову, вооружившись хозяйственным ножом, он ампутировал язык потерпевшей, — рассказали «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, от полученных повреждений женщина скончалась на месте, задохнувшись кровью. Мужчина обвинялся по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего).