Губернатор Решетников ждет «ярких впечатлений» от театра без Курентзиса

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Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, портрет, решетников максим
Губернатор пожелал пермякам «ярких впечатлений» от постановокФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Губернатор Прикамья Максим Решетников пожелал Пермскому театру оперы и балета «доброго пути». Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте, сообщив, что зрителей ждут «яркие впечатления» от постановок от театра, который 21 августа покинул художественный руководитель Теодор Курентзис.

«Уверен, что труппу под руководством Андрея Борисова ждет интересный, насыщенный сезон, а нас с вами — яркие впечатления от их постановок», — написал Решетников. Он также сообщил, что поздравил труппу театра с началом нового сезона и вручил его сотрудникам благодарственные письма за заслуги в развитии культуры и искусства.

С 28 августа Борисов, который ранее был исполнительным директором театра, стал его гендиректором, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Таким образом оно перешло на директорскую модель управления. До этого театром управлял и художественный руководитель — Курентзис. В новой модели должность художественного руководителя театра отсутствует.

«URA.RU» рассказывало, что пермяки просят губернатора подключиться к переговорам с Курентзисом, чтобы он согласился возглавить Дягилевский фестиваль. При этом сам маэстро поставил властям региона жесткие условия сотрудничества. В то же время Пермский оперный театр угрожает коллективу Курентзиса уголовным делом.

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Поздравил труппу Пермского театра оперы и балета с началом нового сезона. ? Вручил благодарственные письма за заслуги в развитии культуры и искусства в крае солистке оперы Ларисе Келль, артистке оркестра Татьяне Савиновой и директору оперной труппы Медее Ясониди. Пообщались с коллективом: у коллег много новых идей, проектов. Ждём больше постановок и на сцене театра, и на сцене ДК Солдатова, который тоже театр может теперь задействовать. Будем и дальше поддерживать театр, весь коллектив. ? Уверен, что труппу под руководством Андрея Александровича Борисова ждёт интересный, насыщенный сезон, а нас с вами - яркие впечатления от их постановок. ? В добрый путь!

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

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