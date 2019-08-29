Губернатор Решетников ждет «ярких впечатлений» от театра без Курентзиса

Губернатор Прикамья Максим Решетников пожелал Пермскому театру оперы и балета «доброго пути». Об этом глава региона написал в своем instagram-аккаунте, сообщив, что зрителей ждут «яркие впечатления» от постановок от театра, который 21 августа покинул художественный руководитель Теодор Курентзис.
«Уверен, что труппу под руководством Андрея Борисова ждет интересный, насыщенный сезон, а нас с вами — яркие впечатления от их постановок», — написал Решетников. Он также сообщил, что поздравил труппу театра с началом нового сезона и вручил его сотрудникам благодарственные письма за заслуги в развитии культуры и искусства.
С 28 августа Борисов, который ранее был исполнительным директором театра, стал его гендиректором, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Таким образом оно перешло на директорскую модель управления. До этого театром управлял и художественный руководитель — Курентзис. В новой модели должность художественного руководителя театра отсутствует.
«URA.RU» рассказывало, что пермяки просят губернатора подключиться к переговорам с Курентзисом, чтобы он согласился возглавить Дягилевский фестиваль. При этом сам маэстро поставил властям региона жесткие условия сотрудничества. В то же время Пермский оперный театр угрожает коллективу Курентзиса уголовным делом.