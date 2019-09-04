В России предложили снизить стоимость банкротства

Максим Орешкин считает, что банки должны нести убытки из-за обанкротившихся клиентов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В скором времени стоимость процедуры банкротства может упасть с 200 тысяч рублей до десяти тысяч. Соответствующее предложение в данный момент разрабатывает Министерство экономического развития, сообщил глава ведомства Максим Орешки в рамках Восточного экономического форума.

«Сейчас мы вносим предложение, чтобы стоимость этой процедуры (банкротства) для человека упала до 10 тысяч рублей. С 200 тысяч до 10 тысяч, чтобы эту процедуру можно было пройти гораздо проще», — приводит слова Орешкина Business FM. Министр отметил, что заемщики, оказавшиеся в трудной ситуации, «должны проходить процедуру банкротства».

«Это будет иметь для них последствия с точки зрения их будущего кредитного профиля, все будут понимать, что они уже один раз не справились со своими долгами», — объяснил чиновник. Также он обратил внимание на ответственность банков, которые должны думать, «кому и как они выдают кредиты».