Челябинские избиратели определили судьбу региона на ближайшие пять лет

Об избирательной гонке напоминают лишь агитационные материалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

В Челябинской области в 20:00 закрылись все участки для голосования. Явка, по данным на шесть часов вечера, составила около 40 процентов, сообщили «URA.RU» в областном избиркоме. В избирательной кампании 2014 года такой показатель был достигнут лишь к окончанию голосования.

К 18:00 проголосовали 38,46%, то есть более 1,2 млн человек. Это на 4,5% больше, чем на выборах в 2014 года. Лидерами по явке стали Нагайбакский, Уйский, Варненский районы, Троицк и Пласт. Менее активными оказались избиратели в Озерске, Челябинске, Златоусте.

Главная интрига избирательной кампании — борьба за губернаторский пост. За него боролись идущий самовыдвиженцем врио главы региона Алексей Текслер; кандидат от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский; представитель ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин; выдвинутый «Гражданской силой» экс-омбудсмен Алексей Севастьянов и кандидат от «Родины», бизнесмен Сергей Смышляев. Предварительные результаты голосования за губернатора области станут известны к утру понедельника, однако «URA.RU» сообщит читателям данные экзитполов уже в ближайшее время.

В Челябинске 8 сентября избрали 170 депутатов семи районных советов. Самая низкая активность — в Центральном районе. До октября будет сформирована городская дума, в которую войдут по семь депутатов от каждого из районов — Калининского, Курчатовского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Центрального. Первая сессия думы, на которой выберут спикера и его заместителей, состоится в начале октября.

Эта же дума даст старт выборам мэра Челябинска, объявив соответствующий конкурс. Место главы города стало вакантным после отставки Владимира Елистратова, чьи полномочия должны были истечь в феврале 2024 года. Врио мэра сейчас назначена Наталья Котова.

Избирательная кампания депутатов Челябинска проходила на фоне конфликтов между политическими кланами. Кандидаты постоянно судились друг с другом, но все иски проиграли. Спам-атаке утром 8 сентября подверглись спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, его заместители и сотрудники аппарата, председатель облизбиркома Сергей Обертас и члены комиссии, сообщили корреспондентам «URA.RU» несколько кандидатов.