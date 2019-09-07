Украина отказалась освободить россиянина Гаджиева в рамках обмена

Для обмена заключенными был составлен специальный список Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянин Руслан Гаджиев исключен из перечня заключенных, которыми должны обменяться Россия и Украина в ближайшее время. Об этом заявил на своей странице в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин.

«Только один из них — гражданин Российской Федерации Руслан Гаджиев, который достойно вел себя все это время, находится в Артемовском СИЗО», — приводит слова Рыбина телеканал 360. Все заключенные из заранее оговоренного списка должны были быть доставлены в пункт сбора под Киевом 6 сентября. Однако Гаджиева, осужденного на 15 лет за «участие в определенных вооруженных силах провозглашенных республик», на место общего сбора не привезли. В результате обмен гражданами может оказаться под угрозой срыва, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев продолжают переговоры по обмену удерживаемых лиц. Обмен задержанными станет основанием для улучшения взаимодействия между Россией и Украиной, заявлял сенатор от Пермского края Алексей Пушков, напоминает Nation News. Сегодня утром в Москве и Киеве автобусы в сопровождении автомобилей полиции выехали в аэропорты Внуково и Борисполь, уточняет RT. Предполагается, что Москва выдаст Киеву моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, в том числе сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).