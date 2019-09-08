Скабеева высмеяла Порошенко, поблагодарившего себя за обмен заключенными между РФ и Украиной

Телеведущая Ольга Скабеева с иронией отнеслась к заявлению экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к обмену заключенными между Москвой и Киевом. Журналистка намекнула на неоправданно высокое самомнение бывшего украинского лидера.
«О, виновник торжества объявился: Порошенко нам сообщает, что благодарен себе за обмен! „Нельзя быть таким упоротым идиотом“, — сказал как-то про Порошенко один уважаемый человек», — высказалась Скабеева в своем telegram-канале. К посту телеведущая приложила текст заявления экс-президента на украинском языке.
Ранее Порошенко заявил о своей причастности к освобождению украинцев в ходе обмена. «Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает», — написал бывший глава страны в Facebook. Политик добавил, что гордится весенними успехами своей команды в отношениях с Международным морским трибуналом. По мнению Порошенко, именно решение трибунала «приперло [президента РФ Владимира] Путина к стене и побудило освободить» украинцев.
Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35» 7 сентября. Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени. Состоявшийся обмен вечером того же дня по телефону обсудили главы государств Владимир Путин и Владимир Зеленский.