На участок Алексей Текслер приехал с женой и сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на выборах главы региона на избирательном участке в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска, где учился в детстве, передает корреспондент «URA.RU». Для этого он специально выбрал участок для голосования на сайте Госуслуг.

Глава региона не упустил возможность зайти в кабинет директора школы, чтобы вспомнить годы ученичества. И получил в подарок фото, где он еще первоклассник.

Губернаторский пост оспаривают друг у друга самовыдвиженец, врио главы региона Алексей Текслер; кандидат от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский; представитель ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин; выдвинутый «Гражданской силой» экс-омбудсмен Алексей Севастьянов и кандидат от «Родины», бизнесмен Сергей Смышляев.

Также южноуральцам предстоит избрать депутатов ряда муниципалитетов. Самой масштабной кампанией станет голосование в Челябинске, где горожанам предстоит избрать 170 депутатов семи райсоветов — на мандаты есть почти тысяча претендентов. На периферии крупные выборы ожидают ЗАТО Трехгорный, где предстоит переизбрать городское собрание.

На 10:00 явка на выборах приблизилась к шести процентам, превысив показатель для аналогичных выборов 2014 года.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU