Пермский аэропорт ограничил прием самолетов

Временный ввод ограничений связан с реконструкцией в аэропорту Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский аэропорт на шесть дней изменит время приема и обслуживания самолетов. Это связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, примыкающей к ней.

«В связи с реконструкции аэродромного комплекса, в международном аэропорту „Пермь“ вводится режим ограничения работы для приема и обслуживания воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Режим ограничения будет действовать с 17 по 24 сентября — с 8 до 19 часов, а также 19 и 20 сентября — с 9.15 до 19.00. Попадающие в эти промежутки времени рейсы будут перенесены, остальные — выполнены по расписанию. Терминал аэропорта будет работать в прежнем режиме.

Реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту началась год назад. Это позволит воздушной гавани использовать телетрапы. «URA.RU» писало, что работы затягиваются из-за неблагоприятных погодных условий. Краевые власти направили на работы по реконструкции 145 миллионов рублей.