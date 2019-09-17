В голосовании за политика года от «URA.RU» новый лидер: его поддержал каждый третий

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вышел на первое место в голосовании читателей на редакционной премии «URA.RU» «Политик года-2019». Его поддержали 3,2 тысячи человек (более 31% проголосовавших), у ближайшего конкурента, мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, 2,5 тысячи голосов (24%). В первые дни в голосовании лидировал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, сейчас он занимает третью позицию с 2,1 тысячи голосов (18%).
Сергей Бидонько занял пост замгубернатора по внутренней политике в декабре прошлого года, сменив бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. За это время в регионе были погашены все внутриполитические конфликты в муниципалитетах и прошли довыборы в Госдуму и заксобрание, муниципальные выборные кампании. Бидонько пришлось разбираться с протестом из-за транспортной реформы в Екатеринбурге, урегулировать конфликт в сквере у театра Драмы и скандал из-за работы художника Покраса Лампаса на Уралмаше.
Кроме того, Бидонько включался в вопросы, напрямую не относящиеся к внутренней политике, будь то отопительный сезон или проблемы обманутых дольщиков. Как настоящий политический менеджер он знает: эти вопросы при слабом контроле легко могут стать «горячими точками».
Всего на премию «Политик года», которую вручает редакция «URA.RU», претендуют 11 человек. Тройка кандидатов, набравших наибольшее число голосов, пройдет в финал конкурса, после чего экспертный совет «URA.RU» выберет обладателя премии. Голосование продлится до 26 сентября.