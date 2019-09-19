Пугачева и Собчак поссорились из-за Киркорова

Пугачева назвала Собчак «бессовестной» Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам критика, Собчак была ведущей на «Новой волне» в середине 2000-х годов. Выступающих артистов она объявляла с иронией и назвала Киркорова «королем, который уже не тот». После завершения концерта Соседов за кулисами увидел ссору. «Королева российской эстрады пыталась пристыдить ведущую, спрашивая, знает ли она, как певец „работает и вкалывает“», — приводит его рассказ агентство Nation News.

Пугачева заявила, что Собчак «не имеет права» так говорить о Киркорове, а также назвала её «бессовестной». Как рассказал музыкальный критик, Собчак ничего не ответила певице, а потом рассказала, что Пугачева имеет право критиковать кого угодно.

Ранее соседи Аллы Пугачёвой и Максима Галкина по деревне Грязь написали на них жалобу. В письме утверждается, что особняк звездной четы отбрасывает на соседние огороды тень. По словам местных жителей, Градостроительный кодекс запрещает строить такие высокие частные жилые дома.