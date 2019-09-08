Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей

Соседи Аллы Пугачёвой и Максима Галкина по деревне Грязь написали жалобу на знаменитых супругов. В письме утверждается, что особняк отбрасывает на соседние огороды тень. Юрист, которому поступила жалоба, уже потребовал проверить «замок».
«Есть Градостроительный кодекс, запрещающий строить жилые дома высотностью более трех надземных этажей. Стандарт был принят в 2018 году, замок Галкина превышает этот стандарт», — цитирует НТВ юриста Ярослава Михайлова.
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию. Он требует сноса верхних этажей. Звездная чета пока никак не прокомментировала это заявление.
Ранее Ярослав Михайлов отсудил 300 тысяч рублей у Земфиры за неподобающее поведение на сцене.