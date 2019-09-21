Журналист из Германии сравнил «отсталость» России и Европы

Немецкий журналист Доминик Калус после путешествия по России рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. В статье для портала Ostexperte.de он отметил, что Германия более технически отсталая, чем Россия, из-за отсутствия интернета за пределами крупных городов.
По словам Калуса, в горном поселке на Кавказе интернет работает стабильнее, чем в нескольких километрах от мегаполисов в Германии. «В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе», — приводит слова журналиста РИА «Новости». Кроме того, Калус отметил, что в центре Москвы бесплатная сеть Wi-Fi есть в парках и метро. «Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда», — подчеркнул путешественник.
Немец восхитился также тем, что россияне любят читать и знают своих классиков. По словам журналиста, многие немцы не читали роман Иоганна Вольфганга Гете «Страдания юного Вертера», а русские действительно любят своих писателей, отмечает телеканал 360.
Из минусов в России Калус выделил три вещи: неулыбчивые жители, отсутствие «хорошего сыра» и незнание английского языка. «Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, как и любая просьба о помощи в общественном месте», — заявил автор статьи. Также приезжие могут столкнуться тем, что в магазине или в общественном транспорте в России возникают проблемы с оплатой и получением сдачи, отмечает агентство Nation News.