В ХМАО вынесено решение по полицейским, сорвавшим шоу депутата-оппозиционера

Задержка вылета пилотажной группы «Барсы» под руководством Евгения Барсова в День Победы составила шесть часов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полицейские из Сургута понесли наказание из-за сорванного в День Победы авиашоу женской пилотажной группы «Барсы». Ее руководителем является единственный в городской думе депутат-оппозиционер Евгений Барсов. Об исполнении предписания прокуратуры «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По факту необоснованного доставления членов пилотажной группы „Барсы“ в дежурную часть, объявлен выговор двум сотрудникам полиции УМВД России по Сургуту», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Сам Барсов в беседе с «URA.RU» отказался комментировать эту ситуацию.

В свою очередь вице-президент федерации самолетного спорта Югры Павел Манченко считает, что выводы прокуратуры не в полной степени раскрыли суть произошедшего. «Совершенно очевидно, что сотрудники полиции действовали в соответствии с указаниями вышестоящих должностных лиц. Решения вырабатывались под прикрытием якобы сообщений о подготовке террористического акта. Если такие сообщения были, то они оказались ложными и тогда чьи-то действия должны квалифицироваться статьей 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте — прим. ред.). Если эти сообщения были выдуманы в высоких кабинетах для выполнения чьх-то решений о недопущения полётов 9 мая, то это более серьёзная ответственность, чем «выговор за необоснованное задержание». Боюсь, что двух полицейских всего лишь сделали, как это часто бывает в нашей стране, просто «стрелочниками», — высказал свою позицию Манченко.

Ранее «URA.RU» сообщало, что воздушная часть «Бессмертного полка» в Сургуте в День Победы была отменена из-за анонимной жалобы на техническое состояние самолетов. На аэродром «Боровая» прибыли силовики, которые задержали летчиц и помешали им вовремя вылететь. После вмешательства окружных властей полет все же состоялся.