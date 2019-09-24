Телеведущий Киселев разочаровался в Дуде

Дмитрий Киселев заявил о непрофессионализме Юрия Дудя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев остался недоволен интервью, которое у него взял журналист Юрий Дудь. Ведущему федерального канала Дудь показался неподготовленным и поверхностным. Об этом Киселев заявил во время выступления на форуме Союза журналистов «Вся Россия».

«Я несколько разочарован профессионально, потому что не удалось поговорить о журналистике, о профессии, и вопросы были достаточно поверхностны», — поделился впечатлениями Киселев. Он также добавил, что ведущий youtube-канала «ВДудь» недостаточно подготовился к беседе и допускал ошибки.

Так Дудь сказал, что брат Киселева живет в Германии, хотя это не так. Журналист также вспомнил, что давал письменное разрешение на монтаж, а в итоге видео вышло с пометкой, что не монтировалось по просьбе Киселева, сообщает РИА «Новости».

Ранее, выступая на вручении премии GQ, Дудь заявил о наличии политических проблем в стране и призвал россиян «говорить о них, а не молчать», передает RT.