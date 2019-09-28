Театральный режиссер ранил ножом врача скорой помощи в Москве

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Парад новой техники на центральной площади. Курган, скорая помошь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Скорую помощь для режиссера вызвала его женаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи. На место происшествия выехала полиция.

«По предварительной информации, врач попытался измерить знаменитому деятелю искусств давление, но в этот момент Хейфец неожиданно выхватил нож и ударил медика в ногу», — сообщает агентство Nation News. Бригаду скорой помощи вызвала жена режиссера.

85-летний народный артист РФ Леонид Хейфец работал в государственном академическом Малом театре, делал постановки для «Современника» и «МХАТ». 1999 года по настоящее время работает в театре им. Владимира Маяковского. Также занимался телевизионными адаптациями произведений русской классики. Ему принадлежит экранизация романа «Обрыв» Гончарова и пьесы «Вишнёвый сад» (1973) и Чехова (1976); «Доходное место» А. Н. Островского (1978). Хейфец награжден орденом Почета, а также является лауреатом премии «Золотая маска — 2019».

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© Служба новостей «URA.RU»
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