Источник: главный медиарупор югорских властей просит из бюджета 2 млрд рублей

ОТРК «Югра» славится стремлением к освоению бюджетных денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Телерадиоканал «Югра», владельцем которого является окружное правительство, просит из бюджета 2 млрд рублей на модернизацию оборудования. Об этом сообщают источники «URA.RU». Между тем, ремонта требует само здание компании, которое за 20 лет обветшало.

«Конечно, оборудование за годы работы приходит в негодность, ломаются и устаревает, но за 2 млрд рублей можно построить школу на 500 мест или детский сад», — делится мнением инсайдер.

Руководитель ОТРК «Югра» Валерий Раевский называет эту информацию слухами. При этом сообщает, что вся техника, имеющаяся у телекомпании, сильно износилась. «Техническое перевооружение нужно делать, но сколько это может стоить, я не знаю. Итоговое решение будет известно после появления концепции развития ОТРК „Югра“, которой еще нет», — заявил Раевский.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО, которому, по данным сайта SBIS, принадлежит ОТРК «Югра», подтвердили, что концепция развития учреждения только формируется, а в ближайшей перспективе возможен переход на собственное круглосуточное вещание и создание продакшн-центра. «Программа развития любого учреждения, работающего в сфере телекоммуникаций, включает в себя и постепенное обновление материально- технической базы. По одному из возможных сценариев, для этого не потребуется увеличения финансирования», — добавили в депсвязей.

Ранее «URA.RU» писало, что в ОТРК «Югра» уже прошла модернизация части оборудования. Там переоснастили одну из студий. Именно в ней состоялась встреча в рамках проекта «Губернатор онлайн» летом этого года.