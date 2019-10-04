Жители новостройки больше не хотят травиться токсинами и идут в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижневартовска, купившие квартиры в жилом комплексе «Европейский», жалуются на плесень в их домах и протекающую крышу. При этом строители — компания «Вариант», по словам жильцов, отказывается устранять недостатки дома, стоящего на гарантии. Теперь горожане жалуются в жилстройнадзор Югры и готовятся судиться с застройщиком.

Так выглядит стена в доме квартала «Европейский» Фото: сообщество Вконтакте «Привет, сейчас Нижневартовск»

«Застройщику все равно на жалобы. Мы квартиру купили весной прошлого года, через три месяца протекла крыша, летом что-то там починили, а осенью опять все залило. В квартирах сырость и плесень, которая уже больше года не исчезает», — рассказала агентству Татьяна, купившая квартиру в жилом комплексе «Европейский».

По словам женщины, которая сейчас вместе с адвокатом готовит документы в суд, никакие просьбы и требования на представителей компании «Вариант» не действуют. По мнению Татьяны, жалобы и в этот раз не помогут. «Они с кем только не судились, почти всегда проигрывают и что? Как работали — так и работают», — добавляет женщина.

Это подтверждается и данными сайта СБИС. Строительная компания «Вариант» с 2016 года проиграла больше половины судебных споров, по которым до сих пор обязана выплатить более 20 млн. рублей в качестве требований, а также имеет высокий риск банкротства при невозможности взять кредит. В компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с домом 2а по улице Осенней в Нижневартовске: по телефонам, указанным на сайте СК «Вариант», журналисту агентства не ответили.