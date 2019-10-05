Силовики опубликовали новое видео задержания сына топ-менеджера МТС

В сети появилось новое видео с места задержания сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудников МВД.
Ранее Ибрагимов был задержан в Москве после трехчасовой погони, пока не был загнан во двор. На кадрах видно, как сын топ-менеджера МТС и его друг отказались выходить из своего автомобиля BMW по просьбе правоохранительных органов. После этого сотрудники ДПС выбили боковое стекло машины кувалдой, а затем силой вытащили мужчин из автомобиля.
В багажнике автомобиля нашли несколько комплектов номерных знаков, а на иномарке были установлены подложные государственные регистрационные знаки. Стоит отметить, что у Алана Ибрагимова свыше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей. Кроме того, он был ранее судим за грабеж и приговорен к одному году условно.
Отец задержанного Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти в компании МТС. С 2010 года на постоянной основе занимает лидирующие места в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».
Ранее в сети появилось другое видео с задержания Алана Ибрагимова.