Сына Руслана Ибрагимова, вице-президента МТС, задержали в Москве. Нарушителя сотрудники ГИБДД задержали после трехчасовой погони. Видео появилось в Интернете.
«Правоохранителям буквально пришлось взламывать автомобиль, так как 25-летний Алан Ибрагимов в нем „забаррикадировался“ и отказывался выходить», — сообщает
Стоит отметить, что у Ибрагимова младшего свыше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.
Отец задержанного Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти. С 2010 года на постоянной основе занимает лидирующие места в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».