Сотрудникам ГИБДД пришлось взламывать иномарку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сына Руслана Ибрагимова, вице-президента МТС, задержали в Москве. Нарушителя сотрудники ГИБДД задержали после трехчасовой погони. Видео появилось в Интернете.

«Правоохранителям буквально пришлось взламывать автомобиль, так как 25-летний Алан Ибрагимов в нем „забаррикадировался“ и отказывался выходить», — сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также уточняется, что у молодого человека присутствовали признаки наркотического опьянения. Результатов экспертизы пока нет, уточняет «Национальная служба новостей».

Стоит отметить, что у Ибрагимова младшего свыше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.

Отец задержанного Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти. С 2010 года на постоянной основе занимает лидирующие места в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».