Уральская банда, грабившая ювелирные магазины, осуждена на 50 лет тюрьмы

В Железнодорожном суде Екатеринбурге вынесен приговор членом банды, промышлявшей кражами из ювелирных и меховых магазинов, аптек и ломбардов. На счету уральских взломщиков — 40 краж, совершенных в 2016—2018 годах.
«В ночное время 7 декабря 2016 года участники преступной группы совершили хищение кожаных и меховых изделий из магазина „Питон“ на ул. Свердлова в Екатеринбурге, причинив ущерб на общую сумму свыше 3,5 млн рублей, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. — Всего от действий преступной группы пострадали 23 человека, совокупный ущерб превысил более 9 млн рублей».
По приговору суда все члены банды получили длительные сроки в колониях: Евгений Беляш — 17 лет, Валерий Маслов — 9 лет, Евгений Чирин — 7 лет, Махмуд Асадулоев — 7 лет, Валерий Рошкован — 10 лет. Суммарно налетчики проведут за решеткой 50 лет.