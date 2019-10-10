Родители погибшего в армии челябинца потребовали компенсацию от Минобороны

Родители магнитогорского призывника получат компенсацию от Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области Шамиль и Зульфия Авазовы отсудили по 1,5 млн рублей у Минобороны за смерть в армии своего сына Рустама Авазова, которого довел до самоубийства сослуживец. Как сообщила «URA.RU» консультант Ленинского райсуда Магнитогорска Ольга Шабур, иск удовлетворен частично.

«Пока оглашена только резулятивная часть (итог). Мотивировочная (детальное объяснение) будет готова в течение пяти дней», — добавила Шабур.

Военнослужащий воинской части №88503 Рустам Авазов покончил с собой 5 января 2018 года на авиабазе «Сокол». Он не выдержал издевательств со стороны солдата из Дагестана Рамазана Магомедова. Последнего признали виновным в доведении до самоубийства и приговорили к четырем годам колонии.