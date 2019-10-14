13 октября 2019
12 октября 2019

Акция против «коммунистических» названий улиц в Екатеринбурге получила продолжение. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, улица 8марта, город екатеринбург, улица щорса86, уральское главное управление центрального банка рф
В городе расклеили листовки с историческими названиями улицФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организация «Екатеринбург консервативный» провела новую акцию, чтобы рассказать горожанам о дореволюционных названиях центральных улиц столицы Урала. Активисты расклеили в городе соответствующие листовки.

«В то время как во всех районах города проводился опрос жителей о месте строительства собора Святой Екатерины, на десяти центральных улицах Екатеринбурга появились листовки с их историческими названиями, краткой историей и иллюстрациями», — сообщается на странице «Екатеринбург консервативный» во «ВКонтакте». Так, на улице Карла Либкнехта разместили листовку, в которой говорится, что раньше она была Вознесенским проспектом.

В сентябре «Екатеринбург Консервативный» устроил «разгром» коммунистам, в честь которых названы многие улицы города. Тогда активисты распространили листовки с негативными фактами из биографии Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Анатолия Луначарского и других деятелей. «Все коммунисты, в честь которых названы улицы, о себе расскажут», — пообещали тогда организаторы.

Листовки рассказывают об исторических названиях улиц
Фото: «Екатеринбург Консервативный»
Такую листовку разместили на улице Карла Либкнехта
Фото: «Екатеринбург Консервативный»
Фото: «Екатеринбург консервативный», «ВКонтакте»

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