В городе расклеили листовки с историческими названиями улиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организация «Екатеринбург консервативный» провела новую акцию, чтобы рассказать горожанам о дореволюционных названиях центральных улиц столицы Урала. Активисты расклеили в городе соответствующие листовки.

«В то время как во всех районах города проводился опрос жителей о месте строительства собора Святой Екатерины, на десяти центральных улицах Екатеринбурга появились листовки с их историческими названиями, краткой историей и иллюстрациями», — сообщается на странице «Екатеринбург консервативный» во «ВКонтакте». Так, на улице Карла Либкнехта разместили листовку, в которой говорится, что раньше она была Вознесенским проспектом.

В сентябре «Екатеринбург Консервативный» устроил «разгром» коммунистам, в честь которых названы многие улицы города. Тогда активисты распространили листовки с негативными фактами из биографии Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Анатолия Луначарского и других деятелей. «Все коммунисты, в честь которых названы улицы, о себе расскажут», — пообещали тогда организаторы.

Листовки рассказывают об исторических названиях улиц Фото: «Екатеринбург Консервативный»

Такую листовку разместили на улице Карла Либкнехта Фото: «Екатеринбург Консервативный»