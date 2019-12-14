Немецких медиков обвинили в причастности к смерти экс-мэра Москвы Лужкова

В смерти политика Юрия Лужкова обвинили врачей из Германии Фото: commons.wikimedia.org

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался из-за врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене. Такое мнение высказал известный тележурналист Андрей Караулов, который был другом умершего политика.

«Во время операции хирург задел сосуд. Он лопнул. Так просто… И вот она, смерть. И почему-то закрадывается мысль, что если бы не операция на скорую руку, что если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова… Жил бы он и жил», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Также в соцсетях начали активно появляться посты российских медиков, которые полагают, что причиной смерти Лужкова якобы стала «тампонада сердца, возникшая из-за повреждения коронарных сосудов при проведении манипуляций». «Явная ятрогения (врачебная ошибка — прим. ред.)», — полагает, в частности, врач Руслан Басанов.

Лужков, занимавший пост руководителя столицы России с 1992 по 2010 год, ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни. Он скончался в больнице в Мюнхене во время операции на сердце.

Прощание с Лужковым прошло 12 декабря в Храме Христа Спасителя, после чего его похоронили на Новодевичьем кладбище, пишет « Федеральное агентство новостей ». Позднее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова. С таким заявлением глава государства выступил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России. Несколько лет назад Лужкова предлагали объявить почетным гражданином Москвы, но столичная мэрия тогда наотрез отказалась делать это.

Свердловские политологи после смерти Лужкова заявили о том, что он был связан со Средним Уралом. «Кстати, Юрий Лужков в молодости был связан с Нижним Тагилом. В свое время, на пике славы мэра в конце 90-х, в Тагиле рассказывали, что Лужков жил в городе несколько лет и работал на „Уралхимлпасте“. Как я понимаю, это не совсем так. Лужков в 60-е годы участвовал в установке оборудования на заводе „Уралхимлпаст“ и часто приезжал в Нижний Тагил в командировки, но все-таки не жил там. И тем не менее, связь есть», — писал в соцсетях екатеринбургский политолог Алексей Шабуров.