На Урале женщину отправили в колонию после оправдательного вердикта присяжных

По словам адвоката, в деле осталось много вопросов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9,5 года колонии Ларису Иваницкую, несмотря на то что суд присяжных ранее оправдал ее. Об этом «URA.RU» сообщил в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Женщина обвинялась в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому, который нелестно высказался в адрес ее 16-летней дочери. Получив от Иваницкой два удара молотком, мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Однако на первом суде (он проходил еще в мае) присяжные заседатели оправдали женщину.

«Коллегия присяжных признала ее невиновной, но прокуратура внесла апелляционное представление и областной суд отменил то решение», — рассказала «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Иваницкую стали судить по второму разу, уже с новым составом присяжных, которые все-таки признали ее виновной.

«Почему они так решили, мне непонятно, — заявил „URA.RU“ адвокат Иваницкой Владимир Волосатов. — По версии следствия, она ударила мужчину по лбу гранью молотка, но если бы это было так, эта грань вошла бы в череп, а повреждений на черепе нет — только две поверхностных ушибленных раны. Эксперт в суд не явился — прикрылся отпуском. Много вопросом осталось». По словам адвоката, он намерен обжаловать приговор Иваницкой в вышестоящих инстанциях.

Как пояснили «URA.RU» в Свердловском областном суде, вердикт присяжных о виновности или невиновности подсудимого обязателен для судьи: его приговор не должен противоречить решению присяжных. Однако решение суда, вынесенное с участием присяжных, может быть отменено вышестоящим судом при обнаружении процессуальных нарушений.