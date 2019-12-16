На новом рейсе из Таиланда в Екатеринбург запретили везти фрукты

«Уральские авиалинии» запретили возить фрукты из Таиланда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об ограничениях в перевозке багажа на рейсах из Таиланда. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе перевозчика в понедельник, 16 декабря, речь идет о запрете перевозить фрукты на новом регулярном рейсе из Пхукета в Екатеринбург через Сиань.

«Обращаем ваше внимание, что на данном направлении запрещено провозить в багаже и ручной клади любые овощи и фрукты», — уточняется в заявлении.

Законодательство России и ряда стран устанавливают ограничения на провоз в ручной клади и багаже сельхозпродукции из-за действующих фитосанитарных норм. В частности, российский ФЗ № 206 от 21 июля 2014 года устанавливает норму провоза в ручной клади и багаже не более 5 кг без соответствующего сертификата.

Рейс U6 794 из города Пхукет через Сиань (китайская провинция Шанси) был анонсирован еще летом этого года, но стоимость перелета была объявлены в конце минувшего ноября. Запрет перевозки сельхозпродукции устанавливается внутренними правилами авиакомпании.