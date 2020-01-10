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05 января 2020

В массовую аварию под Пермью попали фура и пассажирский автобус, перевозивший детей. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, дпс, полиция, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
Под Пермью столкнулось несколько машинФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и фуры. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю

«Столкнулись фура, автобус, перевозивший детей, ГАЗель и три легковых автомобиля. Дети не пострадали. Погибших по предварительным данным нет, число пострадавших уточняется. Не место ДТП выехало две единицы техники МЧС, 14 человек личного состава», — пояснили в ведомстве.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает 9 бригад скорой помощи. «Пострадали 9 человек: 5 взрослых, 4 ребенка. Все они в состоянии средней тяжести госпитализированы», — информирует пресс-служба скорой помощи Перми.

По информации очевидцев, на объездной Краснокамска затруднено движение.

Новость дополняется.

Массовое ДТП под Пермью
Фото «Сплетни Краснокамск», Вконтакте
Пробка из-за ДТП под Пермью
Фото «Сплетни Краснокамск», Вконтакте

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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