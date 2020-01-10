На трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и фуры. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю
«Столкнулись фура, автобус, перевозивший детей, ГАЗель и три легковых автомобиля. Дети не пострадали. Погибших по предварительным данным нет, число пострадавших уточняется. Не место ДТП выехало две единицы техники МЧС, 14 человек личного состава», — пояснили в ведомстве.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает 9 бригад скорой помощи. «Пострадали 9 человек: 5 взрослых, 4 ребенка. Все они в состоянии средней тяжести госпитализированы», — информирует пресс-служба скорой помощи Перми.
По информации очевидцев, на объездной Краснокамска затруднено движение.
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