Учителя из ХМАО ответили на обвинения в непосильных домашних заданиях

Директор школы заявил, что домашние задания для первоклассников в его школе запрещены Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В школе №3 Мегиона (ХМАО), где родители пожаловались на непосильные домашние задания для первоклассников, отрицают, что вообще дают задания на дом. Об этом «URA.RU» заявил директор третьей школы Эдуард Маслов.

«С начала учебного года всем педагогам начальной школы я сказал, чтобы никаких домашних заданий для первоклассников не было. Если есть такие факты, родители должны рассказать мне об этом лично, я проведу беседу с отдельными учителями», — добавил Маслов.

По словам Маслова, в его школе строго соблюдаются требования СанПиН, однозначно запрещающие какие-либо, кроме творческих, задания для первоклашек. Также директор школы в разговоре с журналистом «URA.RU» заявил, что иногда «нужно буквы прописать и что-то прочитать», но категорически опроверг факт учительской оценки. Но жительница Мегиона Наталья, накануне рассказавшая о проблеме в третьей школе, которую посещает ее сын, с директором не согласна. «Ребенку при всех могут сказать, что один сделал домашнюю работу хорошо, а другой не очень, и ему нужно стараться. Это разве не оценка? Разве так можно делать?» — спрашивает женщина.

Ранее родители из Мегиона пожаловались на то, что их детям-первоклассникам задают домашние задания, которые приходится делать взрослым. А из-за большой нагрузки дети испытывают стресс и плачут.