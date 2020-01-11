У челябинки, у которой опека отобрала девочку с ДЦП, сгорел дом перед визитом общественников

Дом Натальи Галеевой выгорел полностью Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

У Натальи Галеевой, из семьи которой опека забрала трех племянниц, в том числе и девочку с ДЦП, накануне визита чиновников, журналистов и уполномоченного по правам детей в Челябинской области Евгении Майоровой полностью сгорел дом. Женщина намеревалась доказать общественникам, что имеет право на воспитание своих племянниц и решение опеки считает несправедливым.

Галеева, как ранее писало «URA.RU», четыре года назад взяла под опеку трех племянниц, одна из которых — Елизавета — страдает ДЦП. Все эти годы претензий к женщине не было. Однако когда встал вопрос о выделении жилплощади для Лизы, органы опеки через суд забрали ее у тети и отправили в реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью. Целый год челябинка обивала пороги инстанций, чтобы ей вернули племянниц.

Органы опеки и детский омбудсмен отмечают, что из семьи стали поступать тревожные сообщения. В разговоре с «Известиями» Майорова рассказала, что в доме стали чаще употреблять спиртное, хотя раньше такого не было, стали чаще собираться мужчины-гости за столом, а девочки уже находятся в подростковом возрасте и им страшно за себя.

На 11 января была назначена встреча общественников и чиновников в доме Галеевых в поселке Полетаево, чтобы оценить условия проживания семьи. Однако в ночь на 10 число дом выгорел полностью, в огне погиб гражданский супруг Натальи. Ее сторонники, среди которых депутат Госдумы Сергей Шаргунов и правозащитница Оксана Труфанова, настаивают на том, что речь может идти о поджоге. В МЧС с выводами не торопятся, там предполагают, что пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электросети. «Было установлено, что очаг возгорания находился в районе расположения пристроенного к дому курятника», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас Лизу, которая оказалась сильно истощена — ее вес едва достигает 18 килограммов — переводят из реабилитационного центра в паллиативное отделение в Челябинске. Там ей поставят гастростому — это должно помочь решить вопрос с приёмом и усваиванием пищи. Еще две сестры находятся в приёмной семье, и судя по всему, их тете не вернут, так как она сталась без жилплощади — одного из важных условия для возвращения детей в семью.

Наталья уверена, что история закончилась таким образом из-за суда, где администрацию обязали выдать квартиру сироте-инвалиду. По запросу депутата Шаргунова прокуратура начнет собственную проверку.