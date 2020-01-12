Васильева выступила против фастфуда в российских школах

Российские школьники не должны питаться фастфудом. Такое мнение высказала глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Глава ведомства отмечает, что в образовательных учреждениях не нужно устанавливать автоматы, где учащиеся могут покупать фастфуд. «Я категорически против вендинговых автоматов в школе и всей „сладкой истории“ — с печенюшками, чипсами и газировкой. Этому в школе не место», — заявила Васильева в интервью «Российской газете».
Также министр коснулась темы еды в школьных столовых. Глава ведомства отмечает, что в этом вопросе «многое зависит от директора школы, от принятой в регионе системы». При этом родители, если их детям не нравится еда в столовых, могут менять ситуацию, контролируя меню с помощью родительских комитетов и наблюдательного совета, уточнила Васильева.
Политик также отметила, что проведенный ведомством мониторинг показал, что 80% родителей сообщили, что их детей устраивает школьное питание.