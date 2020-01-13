12 января 2020

Жителя Татарстана арестовали после инсценировки суда над Путиным

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, зал суда, судебное заседание, приговор суда, судья, суд
Суд арестовал активиста на 1,5 месяцаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской суд Набережных Челнов отправил в СИЗО местного гражданского активиста Карима Ямадаева за инсценировку суда над президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Видео инсценировки Ямадаев выложил на своем youtube-канале.

По словам активиста, он хотел снять веб-сериал в жанре черной комедии. В начале ролика он предупредил, что все события вымышлены, а совпадения имен героев с реальными названиями, фамилиями и должностями — случайны. Однако, по версии следствия, на видео он оскорблял власть и призывал к терроризму, пишет «Коммерсант».

Адвокат Ямадаева Павел Терентьев рассказал, что активист останется в СИЗО до 29 февраля, несмотря на то что защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По словам адвоката, в понедельник, 13 января, он будет обжаловать решение суда.

Ямадаев ранее был арестован на 28 суток за инсталляцию с надгробным памятником Путину. Также ему дали восемь суток ареста за другую инсталляцию с изображением президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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