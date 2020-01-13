Жителя Татарстана арестовали после инсценировки суда над Путиным

Городской суд Набережных Челнов отправил в СИЗО местного гражданского активиста Карима Ямадаева за инсценировку суда над президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Видео инсценировки Ямадаев выложил на своем youtube-канале.
По словам активиста, он хотел снять веб-сериал в жанре черной комедии. В начале ролика он предупредил, что все события вымышлены, а совпадения имен героев с реальными названиями, фамилиями и должностями — случайны. Однако, по версии следствия, на видео он оскорблял власть и призывал к терроризму, пишет «Коммерсант».
Адвокат Ямадаева Павел Терентьев рассказал, что активист останется в СИЗО до 29 февраля, несмотря на то что защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По словам адвоката, в понедельник, 13 января, он будет обжаловать решение суда.
Ямадаев ранее был арестован на 28 суток за инсталляцию с надгробным памятником Путину. Также ему дали восемь суток ареста за другую инсталляцию с изображением президента.