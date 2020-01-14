Новый директор парка Маяковского поссорилась с подчиненными из-за зарплат

Новый директор ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман столкнулась с претензиями от своих подчиненных из-за уровня зарплат в парке. Как стало известно «URA.RU» от источников, сотрудникам за декабрь выплатили чистые оклады, «которых едва ли хватит на жизнь».
По словам инсайдеров агентства, рядовые представители администрации парка после новогодних праздников получили зарплату в 6-8 тысяч рублей. Столь низкие суммы объясняются тем, что зимой аттракционы посещает значительно меньше горожан. «Зарплаты складываются из оклада, различных премий и стимулирующих выплат, которые повышают доход на 50-500%. В несезон надбавки были урезаны. Но почему-то Екатерины Кейльман это не коснулось», — рассказал «URA.RU» инсайдер в администрации парка.
Еще один источник подтвердил «URA.RU», что Кейльман за первый и неполный месяц работы в парке (с 9 по 31 декабря) получила полную зарплату. Согласно копии расчетного листа, которая оказалась в распоряжении агентства, речь идет о сумме в 79 тысяч рублей.
По данным источников «URA.RU», взаимоотношения руководства парка с сотрудниками в ближайшее время может проверить госинспекция труда в Свердловской области. «В декабре из ЦПКиО уволились три бухгалтера и по каким-то причинам им не выдали „расчетки“. По этой причине они написали жалобы в Роструд», — поделился собеседник «URA.RU».
Оперативно получить комментарий свердловской инспекции труда не удалось — в пресс-службе попросили сделать запрос, ответ на него пока не поступил. Дозвониться до Екатерины Кейльман не удалось, ее помощница попросила прислать вопросы письменно.
13 января «URA.RU» стало известно, что предприниматели, работающие в ЦПКиО, пожаловались на Кейльман в полицию из-за попыток, остановить их деятельность.