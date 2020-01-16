В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище пожилого мужчину похоронили посреди асфальтированной дороги. Как рассказал бизнесмен Кирилл Говорухин, таким образом «Служба городских кладбищ» заблокировать выезд на производственную базу, владельцем которой он является.
Говорухин рассказал «Комсомольской правде», что конфликт с муниципальным предприятием длиться уже несколько лет. Раньше ему перегораживали въезд на промбазу со стороны Соболева с помощью плит, теперь нашли радикальный метод. Бизнесмен отметил, что для того, чтобы вырыть могилу на кладбище пригнали спецтехнику — экскаватором снимали слои асфальта с дороги. «В этой яме они похоронили дедушку 1930 года, видимо у которого даже родственников нет, поэтому они и не были против», — предположил бизнесмен, добавив, что оппоненты действуют при помощи «бандитских методов». Сутки назад у могилы появилась табличка с именем предпринимателя.
Теперь выехать с базы техника, принадлежащая Говорухину не может. Между тем 13 января суд вынес решение о производстве новой землеустроительной экспертизы для организации проезда к базе, но работники кладбища его игнорируют.