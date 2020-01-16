Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев привез тезисы послания президента Путина в Екатеринбург. Их выполнение глава региона поручил своему первому заместителю Алексею Орлову и вице-губернатору Олегу Чемезову. На общую координацию работы свердловского правительства им дано меньше недели. Об этом 16 января заявлено на первом в 2020 году заседании кабмина.
Послание президента Путина Федеральному Собранию, с которого накануне началась политическая реформа в России, требовало, в числе прочего, изменить «Пятилетку развития» — региональную экономическую стратегию. Губернатор, зачитав привезенные из Москвы установки, поручил «подготовить предложения по корректировкам среднесрочных программ».
Присутствовавшие в зале совбеза члены кабмина оживились и стали переглядываться, когда Евгений Куйвашев упомянул о финансировании региона: «По каждому пункту определены источники финансирования: у нас появятся новые возможности для реализации региональных компонентов национальных проектов, роста экономики, зарплаты, укрепления финансовой основы муниципалитетов, повышения качества жизни уральцев», — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Чемезов показал «URA.RU» текст послания, размеченный разными цветами, уточнив, что на выполнение задачи губернатора отведено меньше недели. Министры, с которыми пообщался корреспондент агентства, признались что оценивать их работу будут в течение 2020 года. Они особо отметили, что ответственность будет персональной. Двое из опрошенных уверены, что работа будет выполнена успешно и рассчитывают на поощрение.