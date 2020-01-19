Ночью в Екатеринбурге обстреляли машину

Мужчина считает, что стреляли из соседнего дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 января обстреляли автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улиц Мельникова и Репина.

«Мужчина пояснил, что ехал с пассажиркой, которая находилась на переднем сиденье в тот момент, когда неизвестный выстрелил в заднее стекло автомобиля», — сообщает портал E1.RU. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Водитель обстрелянной машины вызвал на место происшествия полицию. Мужчина считает, что стреляли из пневматического оружия из соседнего дома. По его словам, так в момент обстрела людей и машин рядом не было. Сейчас проводится проверка. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий ГУ МВД по Екатеринбургу.