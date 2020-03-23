22 марта 2020
21 марта 2020
20 марта 2020

Югорчанка, рассказавшая о жутких условиях во вьетнамском карантине, получила посылку от земляков

© Служба новостей «URA.RU»
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В посылке оказались сладости, игры и все необходимое для пребывания в карантинеФото: инстаграм-аккаунт Анны Айкашевой (@gold_sta)
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Коронавирус COVID-19

Жительница Нефтеюганска Анна Айкашева и ее муж, которые рассказали в соцсетях о жутких условиях пребывания во вьетнамском карантине, получили посылку от соотечественников, проживающих недалеко от карантинной зоны.

«Россия — щедрая душа. Не передать словами эмоции, которые мы сейчас испытываем. Ребята, живущие во Вьетнаме в русском микрорайоне, сплотились и собрали для нас посылку. Они передали нам простыни, полотенца, плед, предметы гигиены, еду, вкусняшки. Вот что значит сила наших русских людей!» — рассказала Айкашева в очередном выпуске своего видеоблога.

О жутких условиях пребывания во вьетнамском карантине Айкашева рассказывала ранее в своем блоге. По ее словам, ее семье приходится спать на жестких кроватях с циновками и без подушек, а мыться — в тазиках. По словам Айкашевой, ей сразу стали писать соотечественники, которые сейчас живут во Вьетнаме, и предлагали помощь. «Я попросила самый минимум: простыни, полотенца, книгу, кофе, чайник и крем. Я, конечно, думала, что они от себя положат мне шоколадку, но даже представить не могла, что сладкое будет в таком количестве», — рассказывает югорчанка.

Ранее URA.RU писало, что Анна с мужем попали во Вьетнам 18 марта, когда власти этого государства приняли решение изолировать на 14 дней всех прилетающих иностранцев. По словам девушки, по прилету в Россию они были готовы пребывать в карантине, но в РФ, но в итоге оказались в «каком-то бомжатнике».

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Не передать словами эмоции , которые мы сейчас испытываем ! Ребята , живущие во Вьетнаме в Русском микрорайоне ( в 80 км от нас) сплотились вместе и собрали для нас посылку... Я бы сказала ПОСЫЛИЩЕЕЕЕЕ ?????? @katyshaioleg @elishka03 @loreginaf @popova286 @p.yulia81 @altanbalenko @btr501 @igor.kapitonov.86 @mod_elina @rahmatullinazulia @alla_salikhova @oleg.studenikin ???????????????? Спасибо вам !!!!! Девочки попросили прислать список необходимых вещей ???????? Я написала самый минимум ( простыни , полотенца, подушки , книгу , кофе , чайник, крем ...????????) Я конечно думала , что они от себя положат мне шоколадку ???????? НО даже представить не могла что сладкое будет в таком количестве ???? Мне хочется рыдать , понимая сколько НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ сделали для нас , собрались все вместе , что бы сделать наше прибывание во Вьетнамском карантине комфортным. Была сложность с передачей посылки , но девочка приехала лично на такси ???? за 80 км ????????????не смотря на то , что сейчас не все спокойно . И лучше сидеть дома ! Мир посылает нам ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ?????????? Тем самым , намекая, что нет повода для грусти в какой бы ситуации ты не оказался . Я безмерно благодарна вам всем за вашу доброту ???????????????????????????????? Улыбаемся весь день и вспоминаем вас добрым словом !!!!! P.S Я вообще за последние пять дней почувствовала такую мощную поддержку от наших людей , столько добрых слов , столько сообщений !!!!! СПАСИБО КАЖДОМУ ИЗ ВАС !!!!!!!!! Все что происходит в нашей жизни , дано для того что бы ее улучшить . Абсолютно все ! ??????????

Публикация от ???????????????????????????????????? ???????????????? (@gold_sta)

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