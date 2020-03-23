Югорчанка, рассказавшая о жутких условиях во вьетнамском карантине, получила посылку от земляков

В посылке оказались сладости, игры и все необходимое для пребывания в карантине Фото: инстаграм-аккаунт Анны Айкашевой (@gold_sta)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Нефтеюганска Анна Айкашева и ее муж, которые рассказали в соцсетях о жутких условиях пребывания во вьетнамском карантине, получили посылку от соотечественников, проживающих недалеко от карантинной зоны.

«Россия — щедрая душа. Не передать словами эмоции, которые мы сейчас испытываем. Ребята, живущие во Вьетнаме в русском микрорайоне, сплотились и собрали для нас посылку. Они передали нам простыни, полотенца, плед, предметы гигиены, еду, вкусняшки. Вот что значит сила наших русских людей!» — рассказала Айкашева в очередном выпуске своего видеоблога.

О жутких условиях пребывания во вьетнамском карантине Айкашева рассказывала ранее в своем блоге. По ее словам, ее семье приходится спать на жестких кроватях с циновками и без подушек, а мыться — в тазиках. По словам Айкашевой, ей сразу стали писать соотечественники, которые сейчас живут во Вьетнаме, и предлагали помощь. «Я попросила самый минимум: простыни, полотенца, книгу, кофе, чайник и крем. Я, конечно, думала, что они от себя положат мне шоколадку, но даже представить не могла, что сладкое будет в таком количестве», — рассказывает югорчанка.

Ранее URA.RU писало, что Анна с мужем попали во Вьетнам 18 марта, когда власти этого государства приняли решение изолировать на 14 дней всех прилетающих иностранцев. По словам девушки, по прилету в Россию они были готовы пребывать в карантине, но в РФ, но в итоге оказались в «каком-то бомжатнике».