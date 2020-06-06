В Буйнакске (Дагестан) родственники пытались отбить у полиции мужчину. По информации местных СМИ, он застрелил своего сына.
Само убийство произошло еще в конце мая. «Сын мужчины якобы был наркоманом и набросился на 63-летнего родителя с ножом. Тот выстрелил в ответ из карабина», — пишет издание «Подъем». Позже в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Когда подозреваемого перевозили в СИЗО, его родственники пытались помешать правоохранителям. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как группа людей набрасывается на автозак, за которым бегут еще несколько полицейских.
Родственники считали, что мужчина был вынужден совершить убийство, поэтому препятствовали его перевозке, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Дагестану. «Факт произошедшего подтверждаем», — уточнили представители ведомства. В итоге подозреваемого все же доставили в СИЗО.
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