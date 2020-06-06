06 июня 2020

Дагестанцы бросились на автозак, чтобы вытащить родственника. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, автозак, перевозка заключенных, этапирование
В итоге подозреваемого все равно привезли в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Буйнакске (Дагестан) родственники пытались отбить у полиции мужчину. По информации местных СМИ, он застрелил своего сына.

Само убийство произошло еще в конце мая. «Сын мужчины якобы был наркоманом и набросился на 63-летнего родителя с ножом. Тот выстрелил в ответ из карабина», — пишет издание «Подъем». Позже в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Когда подозреваемого перевозили в СИЗО, его родственники пытались помешать правоохранителям. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как группа людей набрасывается на автозак, за которым бегут еще несколько полицейских.

Родственники считали, что мужчина был вынужден совершить убийство, поэтому препятствовали его перевозке, сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Дагестану. «Факт произошедшего подтверждаем», — уточнили представители ведомства. В итоге подозреваемого все же доставили в СИЗО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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