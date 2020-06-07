Переболевшим коронавирусом следует придерживаться общих правил профилактики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения. Поэтому, во избежание рецидива, таким людям следует придерживаться принятых рекомендаций, заявила главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Елена Малинникова.

«Профилактика нужна даже тем, кто уже переболел этим заболеванием. Дело в том, что во время болезни синтезируются антитела, но они не всегда гарантируют защиту от повторного заражения», — приводит Минздрав слова врача. В качестве рекомендаций по профилактике вируса Малинникова назвала мытье рук с мылом, соблюдение социальной дистанции, а также использование одноразовых салфеток.

Врач заявила, что Россия пережила выход на плато и в ряде регионов уже прослеживается уменьшение числа заболевших за сутки. Помимо этого, проводится разработка вакцин против инфекции. По мнению Малинниковой, ослабление ограничений, учитывая вышеперечисленное, не приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации, однако в Минздраве «готовы к любому развитию процесса».

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, как не заразиться коронавирусом после снятия карантина. Врач заявил, что после смягчения ограничений россиянам не стоит пренебрегать масками в помещениях, а также не посещать общественные места без крайней необходимости.

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