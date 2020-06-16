В Пермском крае количество заразившихся коронавирусом снижается

После резкого роста заразившихся коронавирусом, зафиксирован спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае второй день подряд снижается количество случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявлено 50 случаев заражения (15 июня — 68 инфицированных, 14 июня — 107).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2805 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Лечение в больницах проходят 792 человека. Всего за время пандемии в крае выздоровело 1586 человек, умерло — 91 (в том числе от коронавируса — 49).

Сейчас коэффициент распространения вируса составляет 0,98. Для того, чтобы регион смог перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, этот показатель должен быть меньше 0,8. В минувший понедельник краевые власти приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 июня, несколько смягчив его.