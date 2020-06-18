17 июня 2020
16 июня 2020

В Челябинской области продолжился рост числа заражений COVID. Погибших уже больше сотни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Ситуация остается напряженной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По данным на 18 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом выросло до 5473, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставили еще 172 положительных диагноза (накануне было 170). Умерли пять южноуральцев, число погибших достигло 102 человек.

«Выздоровели 149 человек, всего с начала пандемии 2881 пациент, — рассказали в оперштабе. — Умерли пятеро заразившихся — мужчина 71 года и женщины 87, 95, 76 и 89 лет».

Число заразившихся непрерывно возрастало с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений, до 15 июня, когда зафиксировали рекордные 182 случая. Губернатор Алексей Текслер продлил карантин до 30 июня и перенес назначенный на 24 июня парад Победы. Середина недели обнадежила падением числа заражений до 138, но затем последовал новый скачок заражений и смертности.

URA.RU спрогнозировало, когда в регионе возможна новая вспышка инфекции.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...