Ситуация остается напряженной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 18 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом выросло до 5473, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставили еще 172 положительных диагноза (накануне было 170). Умерли пять южноуральцев, число погибших достигло 102 человек.

«Выздоровели 149 человек, всего с начала пандемии 2881 пациент, — рассказали в оперштабе. — Умерли пятеро заразившихся — мужчина 71 года и женщины 87, 95, 76 и 89 лет».

Число заразившихся непрерывно возрастало с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений, до 15 июня, когда зафиксировали рекордные 182 случая. Губернатор Алексей Текслер продлил карантин до 30 июня и перенес назначенный на 24 июня парад Победы. Середина недели обнадежила падением числа заражений до 138, но затем последовал новый скачок заражений и смертности.

URA.RU спрогнозировало, когда в регионе возможна новая вспышка инфекции.