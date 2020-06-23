Сегодня, 23 июня — 195-й день с момента выявления коронавируса и 105-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 592 280 человек (+7600). В Пермском крае инфекция выявлена у 3202 (+66 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 1913 человек, умерли — 110.
В Пермском крае отдаляется дата снятия карантина. Это связано с высоким коэффициентом распространения коронавирусной инфекции (Rt), который вновь превысил единицу, увеличившись с 0,9 до 1,06 (норма — менее 0,8). Также в регионе мало свободных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в больницах региона с подтвержденным COVID-19 находится 791 человек, еще 935 человек с без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями. Процент свободного коечного фонда — 41,4% (норма — более 50%).
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В Перми снимают часть ограничений для бизнеса. Около 14,5 тысячи организаций Пермского края, закрытых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, смогут возобновить работу. Речь идет о компаниях из сфер оптовой торговли, бухучета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, архитектуры и ряда других. По данным налоговой службы, после смягчения ограничений вернуться к работе смогут более 85 тысяч жителей региона.
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