Пермским туроператорам разрешили бронировать туры Фото: Сергей Шадрин

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июня — 195-й день с момента выявления коронавируса и 105-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 592 280 человек (+7600). В Пермском крае инфекция выявлена у 3202 (+66 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 1913 человек, умерли — 110.

В Пермском крае отдаляется дата снятия карантина. Это связано с высоким коэффициентом распространения коронавирусной инфекции (Rt), который вновь превысил единицу, увеличившись с 0,9 до 1,06 (норма — менее 0,8). Также в регионе мало свободных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в больницах региона с подтвержденным COVID-19 находится 791 человек, еще 935 человек с без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями. Процент свободного коечного фонда — 41,4% (норма — более 50%).

В Губахе больницу закрыли на карантин. Речь идет про терапевтическое и педиатрическое отделения ГКБ № 4. В первом случае коронавирус обнаружен у 6 сотрудников и 14 пациентов , а во втором — COVID-19 подтвержден у медика. Пациентов перевозят в больницу Кизела.

В Перми снимают часть ограничений для бизнеса. Около 14,5 тысячи организаций Пермского края, закрытых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, смогут возобновить работу. Речь идет о компаниях из сфер оптовой торговли, бухучета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, архитектуры и ряда других. По данным налоговой службы, после смягчения ограничений вернуться к работе смогут более 85 тысяч жителей региона.

В Пермском крае разрешили бронировать туры. С 22 июня туроператоры Пермского края смогут бронировать и продавать туры , проводить расчеты с туристами, изменять или расторгать договоры о реализации туристических продуктов. Правда, все действия они должны осуществлять дистанционно. При этом про деятельность турагентств, которые непосредственно взаимодействуют с туристом и продают им продукт туроператоров, ничего не сказано.

Прокуратура заставила произвести выплаты Большесосновским медикам. В итоге сотрудники районной больницы смогли получить более 2,3 миллионов рублей за работу с COVID-19. Изначально доплата за работу с коронавирусом начислялась исходя из фактически отработанного времени.

Депутат Александр Филиппов вылечился от COVID-19. Он сообщил, что пришел второй отрицательный результат теста на коронавирус , что может свидетельствовать о выздоровлении. Болезнь у Филиппова протекала в легкой бессимптомной форме, он стал первым депутатом гордумы Перми, который заразился коронавирусом.