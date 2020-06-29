Жалобы россиян будет обрабатывать искусственный интеллект

Для обработки запросов на портале Госуслуг будет применяться искусственный интеллект Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Минкомсвязи РФ предложили сделать портал Госуслуг единым электронным окном для обращений и жалоб граждан в органы власти, для обработки которых будет применяться искусственный интеллект (ИИ). Об этом говорится в законопроекте ведомства.

«Потенциально ИИ мог бы анализировать релевантность приведенных в ответах ведомств норм права изначальному обращению граждан», — цитирует «Коммерсант» руководителя технологической практики KPMG в России и СНГ Николая Легкодимова. В пояснительной записке законопроекта говорится, что на портале будет создан рубрикатор ситуаций для направления обращений и автоматическое перенаправление жалобы в уполномоченный орган. ИИ в свою очередь будет использоваться для обработки типовых запросов, отмечается в документе.

По словам первого замглавы Минкомсвязи РФ Олега Пака, почти 65% обращений уже направляются через формы на официальных сайтах или по электронной почте. Он отметил, что новый законопроект позволит решить такую проблему, как эффективность взаимодействия госорганов при рассмотрении жалоб граждан. Документ должен вступить в силу через 180 дней после публикации.

Ранее в Минкомсвязи РФ предложили разрешить россиянам совершать ряд сделок, используя портал Госуслуги. Предполагается, что это будет система, которая обеспечивает создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации, передает RT. Также Центробанк России заявил о возможности подать заявку на получение кредитных каникул через Госуслуги, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.