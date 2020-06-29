Губернатор лично контролирует ход голосования по внесению поправок в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Мэры свердловских городов готовятся отчитаться о мобилизации населения на голосовании по внесению поправок в Конституцию, рассказали URA.RU главы нескольких муниципалитетов. Дискуссия будет идти на двух совещаниях, которые пройдут в понедельник, 29 июня, и в среду, 1 июля. Причем второе совещание стартует за 5 часов до закрытия избирательных участков.

«Перед началом голосования губернатор проводил спецсовещания с главами, собирая их у себя в резиденции. Мэры рассказывали, что будут ставить палатки, проводить опросы, мобилизовать бюджетников и обеспечат явку. Пришло время отвечать за слова: в отдельных территориях явка крайне низкая, и речь идет не только про Екатеринбург», — знает инсайдер URA.RU.

По данным собеседника агентства, на совещаниях также оценивается эффективность дополнительных опросов, которыми мэры планировали привлечь избирателей. Екатеринбург и Нижний Тагил проводят для этого сбор подписей для поддержки инициативы присвоить городам статус «Города трудовой доблести», в Сухом Логу выбирают название для парка, в Ирбите — название больницы, в Тавде — стадиона, а в Бисерти решают, какой участок дороги надо отремонтировать.

Помимо контроля за ходом голосования по внесению поправок в Конституцию свердловский губернатор в понедельник будет участвовать в приеме полпредом в УрФО Цукановым граждан в режиме ВКС и вручит награды волонтерам, которые работают в регионе в условиях коронавирусной инфекции.

Во вторник и пятницу состоятся штабы, посвященные борьбе с распространением коронавирувсной инфекции, в четверг Куйвашев проведет заседание правительства региона и примет участие в двух федеральных мероприятиях — заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина и заседании рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу.

В конце недели Евгений Куйвашев вернется к подготовке Универсиады в Екатеринбурге — у него намечена видеоконференция, которую проведет глава оргкомитета Универсиады-2023, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.