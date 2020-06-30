Собчак снимает фильм про девушку, которая утверждает, что подвергалась насилию в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Всеволод Могучев, представитель опального схиигумена Сергия, ответил журналистке Ксении Собчак, снимающей фильм о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре Спорительницы хлебов. Он опубликовал ответ на своей странице в yotube.

Могучев начал свой ответ с обвинения: «Излюбленный прием сионистов — облить содомской педофильиной грязью любого инакомыслящего». По словам Могучева, в монастырь не раз с проверками приезжали полиция, прокуратура, органы опеки. Каждый месяц детей осматривают и консультируют 18 узкопрофильных специалистов, все со степенью кандидатов медицинских наук.

«Причина того, что находятся те, которые обливают грязью через десятилетия та, что у них не сложилась жизнь, существует нехватка денег или их отсутствие, произошла деформация личности от неуспехов в этой жизни. Все это приводит таких воспитанников к деградации личности. И в этом им способствуют люди с сомнительной репутации и деньгами», — заявил Всеволод Могучев.

Ранее URA.RU писало, что в монастыре произошло нападение на Ксению Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова. Их сопровождали молодые люди Христина и Филипп, которые рассказали, что подвергались насилию во время проживания в монастыре. В итоге Ерженкову сломали руку, повредили камеру, полиция проводит проверку. Собчак заявила, что сторонники Сергия стерли с камеры ранее ими отснятые материалы. «Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — уточнила телеведущая. URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского монастыря и главу секты царебожников Сергия права проповедовать, так как он предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а силовики усмотрели в его речах признаки экстремизма. В ответ Сергий захватил монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку.

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