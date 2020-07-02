Явка в Челябинской области почти совпала с той, чтобы была на президентских выборах 2018 года
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
К утру 2 июля в Челябинской области уточнили итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Теперь цифры выглядят так: явка 65,88% (70,14% по данным на полночь 1 июля), за поправки — 69,54% (70,25%), против поправок — 29,55% (28,84%). Речь по-прежнему идет о предварительных итогах, оговорились в правительстве.
Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось в 20:00 среды. В Челябинске и Магнитогорске в эти дни собирали подписи за присвоение городам звания «Город трудовой доблести».
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