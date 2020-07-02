01 июля 2020
30 июня 2020

В Челябинской области уточнили итоги голосования по Конституции. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер голосует на избирательном участке. Челябинск, выборы, текслер алексей, избирательный участок, голосование, текслер ирина
Явка в Челябинской области почти совпала с той, чтобы была на президентских выборах 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

К утру 2 июля в Челябинской области уточнили итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Теперь цифры выглядят так: явка 65,88% (70,14% по данным на полночь 1 июля), за поправки — 69,54% (70,25%), против поправок — 29,55% (28,84%). Речь по-прежнему идет о предварительных итогах, оговорились в правительстве.

Голосование по поправкам началось 25 июня и завершилось в 20:00 среды. В Челябинске и Магнитогорске в эти дни собирали подписи за присвоение городам звания «Город трудовой доблести».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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