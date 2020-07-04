Челябинская область отдаляется от снятия ограничений

За сутки в регионе умерли 3 пациента, выздоровели — 42 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 4 июля выявлено 8129 случаев заражения COVID-19, за сутки прибавилось 136. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Подтверждены 8129 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли три пациента, выздоровели — 119 человек. За время пандемии в Челябинской области выздоровели 4696 человек.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и общественном транспорте нужно носить маски.