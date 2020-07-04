03 июля 2020
02 июля 2020

Челябинская область отдаляется от снятия ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в регионе умерли 3 пациента, выздоровели — 42 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области на 4 июля выявлено 8129 случаев заражения COVID-19, за сутки прибавилось 136. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Подтверждены 8129 случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе умерли три пациента, выздоровели — 119 человек. За время пандемии в Челябинской области выздоровели 4696 человек.

Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и общественном транспорте нужно носить маски.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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